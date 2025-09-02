В Волгограде ФСБ задержала мужчину за оправдание терроризма

В Волгограде сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 38-летнего мужчину по подозрению в оправдании терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

По данным ведомства, волгоградец разместил в интернете публикацию, в которой выражал поддержку действиям запрещенного в России украинского военизированного националистического объединения. Следствие расценило эту публикацию как оправдание террористической деятельности.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ — «публичное оправдание терроризма или призывы к террористической деятельности, совершенные с использованием СМИ или интернета». За такое правонарушение ему грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Задержание прошло с применением силового подразделения СОБРа — на опубликованном видео видно, как сотрудники силовых структур пришли в квартиру мужчины, уложили его лицом вниз и вывели во двор, где посадили в служебный автомобиль. Сейчас следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются для установления всех связей подозреваемого.