Сеть пермского производителя спортивных товаров сократится до одного магазина

Пермский производитель спортивных товаров «А.В.Т.-Спорт» объявил в своих соцсетях о закрытии магазина на шоссе Космонавтов, 186. Первым на это обратил внимание «Новый компаньон».

«Магазин работает до 7 сентября 2025 года»,— отмечается в публикации. В Перми останется только один магазин компании по адресу: ул. Куйбышева, 115б.

Пермский холдинг «А.В.Т.-Спорт» принадлежит предпринимателю Алексею Тарасенко. На сайте Checko указано, что он является учредителем обувной фабрики «Трек», ИТ-компании «Актив», охранного агентства «АВТ-Безопасность», туристической компании «А.В.Т. Трэвел» и компании по производству текстильных изделий «А.В.Т.-Мастер».

В конце 2024 года администрация Индустриального района подала в суд пять исков к владельцам недвижимости в Верхних Муллах. Мэрия потребовала признать незаконными и снести здания, расположенные на шоссе Космонавтов, которые находятся неподалеку от планируемого строительства двухуровневой развязки. В список попал и магазин «А.В.Т.-Спорт». Очередное заседание по иску назначено на 10 сентября.

В прошлом году компания закрыла большинство своих магазинов в Перми. Всего сеть состояла из пяти магазинов. Ранее точки продажи находились на ул. Юрша, 84, Писарева, 29, Маршала Рыбалко, 95.