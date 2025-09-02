В Ярославле закончились билеты на матч за Кубок открытия КХЛ, в котором ХК «Локомотив» встретится с челябинским «Трактором». Соответствующая информация отражена на сайте ярославского клуба.

Напомним, что первый матч нового сезона 2025/26 КХЛ состоится 5 сентября в «Арене-2000». Билеты начали продавать 2 сентября в 11 часов: в первые 10 минут в интернет-очередь выстроились свыше 5 тыс. болельщиков, к 18 часам этого же дня билеты закончились. На игру с «Северсталью», которая пройдет 9 сентября в Ярославле, осталось более 1,4 тыс. билетов.

Домашние матчи «Локомотива» разделены по четырем категориям, от которых зависят цены на билеты. Так, стоимость билетов на матчи категории А+ составит 1-3,3 тыс. руб., на матчи категории С — от 350 руб.

Алла Чижова