АПК предпочитает естественный интеллект

Экономический эффект от использования технологий искусственного интеллекта (ИИ) в агропромышленном секторе составляет от 200 руб. до 3 тыс. руб. на 1 га в год. Такие оценки прозвучали от профильных экспертов в ходе семинара, состоявшегося в Московской школе управления «Сколково». Хотя ИИ помогает экономить ресурсы, снижать затраты на удобрения, гербициды и воду, сокращает объемы ручного труда и повышает качество и размеры урожая, российские агрокомпании пока не спешат внедрять эту технологию. Среди барьеров — нескорая окупаемость, неготовность работников старшего поколения к переменам, технические проблемы и нехватка кадров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В молочном животноводстве ИИ помогает персоналу анализировать поведение коров и берет на себя составление отчетности

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В молочном животноводстве ИИ помогает персоналу анализировать поведение коров и берет на себя составление отчетности

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На состоявшемся в Московской школе управления «Сколково» семинаре по теме применения ИИ в сельском хозяйстве представители отрасли и эксперты попытались оценить экономический эффект от внедрения этой технологии в секторе. Разброс оценок получился широким. Так, факторный анализ урожайности с помощью ИИ позволяет получить выгоду в размере до 200 руб. на гектар в год, автоматическое планирование работ на полях — до 1 тыс. руб., цифровой контроль сорняков, болезней и вредителей — до 3 тыс. руб. на гектар в год.

Внедрение ИИ позволяет компаниям сохранять ресурсы, снижать затраты на удобрения, гербициды и воду, сокращать объемы ручного труда, повышать качество и объемы урожая, констатировали эксперты. Например, с помощью этой технологии аграрии анализирует данные видеонаблюдений на фермах, спутниковые и дроновые снимки полей, применяется она также в генетическом анализе и селекции. По словам представителя агрохолдинга «Альянс» Романа Петренко, внедрение ИИ увеличивает надои молока на 6% (до 15 млн руб. в год на одном «типовом» предприятии). Также технология помогает добиться трехпроцентной экономии на кормах и снижения штрафов за ненормативный вес грузов, но главное — позволяет заранее увидеть возможные риски в работе, поделился опытом Михаил Илица из компании «Агровент».

Впрочем, несмотря на пользу от ИИ, сельское хозяйство, как в РФ, так и в мире в целом,— отрасль с низким уровнем применения «цифры». Одна из причин — сложно рассчитать эффект от цифровизации, поясняют эксперты. Результат проявляется только через сезон-два, и его сложно отнести к применению одной технологии, заметил Роман Петренко. Кроме того, картину искажают меняющиеся погодные условия. Есть человеческий фактор — старшее поколение работников не доверяет «цифре» и не готово к технологическим переменам. Препятствуют внедрению ИИ и технические сложности (нестабильная связь, нестыковка IT-решений с оборудованием и прочее), нехватка кадров. Однако главным барьером представители отрасли считают все же невозможность создать для сектора универсальный калькулятор экономической эффективности от применения технологии.

От государства представители отрасли ждут устранения системных барьеров — это кадровый дефицит, проблемы с инфраструктурой, низкая рентабельность сектора. Отметим, что на сессии Петербургского международного экономического форума-2025, посвященной новым решениям в АПК, первый замглавы Минэкономики Максим Колесников говорил о кадровой проблеме как об одной из главных: нехватка рабочих рук оценена в 140–200 тыс. человек. Ее следствием становится рост цен на продукцию и снижение объема производства из-за срыва сезонных работ.

Новые тренды (роботизация, цифровые двойники полей, принятие решений на основе данных и другие) становятся стандартом в крупных и средних хозяйствах, однако массовому агропрому за этими инновациями тяжело угнаться, резюмировали эксперты.

Отметим, что в мировом масштабе потенциальный экономический эффект от использования ИИ в растениеводстве и животноводстве может составлять $70 млрд — $100 млрд операционной прибыли в год (по оценке консалтинговой компании «Яков и партнеры»). В секторе оказания услуг и изготовления средств производства и расходных материалов для АПК — $100 млрд — $150 млрд в год. Вклад использования ИИ в российском АПК в обозримой перспективе, по расчетам аналитиков, может составить $2млрд — $2,9 млрд в растениеводстве и животноводстве и $1,6 млрд — $3,2 млрд для поставщиков АПК.

Венера Петрова