«Силу Сибири-2» прокачали меморандумом

РФ и КНР подписали меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири-2». Договоренность рассчитана на 30 лет, а стоимость топлива для КНР будет ниже, чем для Европы. Документ подписали «Газпром» и китайская CNPC. Мощность газопровода — 50 млрд куб. м газа в год. Он пройдет через территорию Монголии. Проектирование нового маршрута началось пять лет назад. Планировалось, что его протяженность составит чуть меньше 7 тыс. км, из них — почти 3 тыс. км будут проходить по российской территории. Как прежде сообщала Financial Times, Пекин рассчитывал на поставки топлива по цене, как на внутреннем российском рынке, однако для Москвы это было неприемлемо.

Впрочем, сейчас условия будущего строительства также неизвестны, заметил старший научный сотрудник Финансового университета, эксперт по энергетике Станислав Митрахович: «Меморандум по своей сути — это декларация о намерениях. Как следует из официальных сообщений, речь идет о нем, то есть все-таки в планах — сотрудничество, в которое входит будущее подписание контракта. Но его самого, насколько я понимаю, нет. В любом случае строительство займет время. Если, соответственно, подписать сам контракт еще через несколько лет, значит, сроки еще будут перенесены. Не мгновенно все решается. На мой взгляд, конечно, в текущих обстоятельствах, когда происходит ухудшение китайско-американских отношений, появляются стимулы к совместным действиям БРИКС. Кроме того, еще есть риски обострения тайваньского вопроса. Все это должно подтолкнуть Пекин к подписанию контракта с "Газпромом" по "Силе Сибири-2". Пока что Китай, видимо, считает, что находится в более выигрышном положении, чем Россия, у него больше альтернатив получения газа, несмотря на все сложности, и не нужно торопиться подписывать контракт. Но и Москва тоже делать это на условиях, которые ей не очень нравятся с точки зрения цены, не спешит.

Так что идет процесс выжидания и согласования».

Кроме того, Россия и Китай договорились увеличить поставки по «Силе Сибири» с 38 млрд куб. м до 44 млрд куб. м в год. По «Восточному маршруту» — с 10 млрд куб. м до 12 млрд куб. м. В том числе и по этим причинам у сторон еще есть время согласовать стоимость поставок по маршруту «Сила Сибири-2», считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков: «Глава "Газпрома" Алексей Миллер сказал, что коммерческие вопросы будут обговариваться отдельно, цена не согласована. А без нее, естественно, не может быть подписан коммерческий контракт. Так что мы видим ряд негативных сигналов именно для этого проекта. Российская корпорация заявляет о том, что договорилась об увеличении объема поставок по двум уже подписанным долгосрочным контрактам — "Сила Сибири-1" и "Дальневосточный маршрут", хотя сама труба запустится только в 2027 году. И тоже, наверное, она не сразу выйдет на проектную мощность.

Получается, что Китай на среднесрочную, скажем так, перспективу свое увеличение потребления закрыл растущими российскими поставками, но не за счет "Силы Сибири-2".

Но, с другой стороны, это не хоронит проект. Для Пекина это, скорее, отдаленная перспектива. В любом случае, мы видим, что у Китая есть желание покупать российский газ, существует потребность в этом. Четко определены, видимо, параметры строительства монгольского участка. И стороны соглашаются, что транзит должен пройти именно через Монголию, договорились о том, кто будет финансировать его участие. Продвижение определенно есть, но нет прорыва. Что касается стоимости топлива, то тут, думаю, есть определенная уловка "Газпрома": объявить, что цена, естественно, ниже, чем для Европы, но только в данный момент. Ведь не бывает фиксированной цены раз и навсегда. И всегда формула ценообразования описывается в контракте. "Сила Сибири-1" сейчас позволяет как раз Китаю получать российский газ дешевле, чем на бирже в Европе. Его стоимость зависит от нефтяных котировок и корзины нефтепродуктов на азиатском рынке с лагом в девять месяцев. Вряд ли мы увидим контракт, где будет прописана формула ценообразования, которая будет привязана к европейскому рынку, но при этом с определенной скидкой. И сомневаюсь, что сам Китай на это пойдет».

На фоне новостей акции «Газпрома» подорожали в моменте на более чем 1%. Однако затем котировки пошли вниз, опустившись на 0,75% по отношению к началу торгов. Центральное телевидение КНР сообщило, что по итогам переговоров Пекин и Москва подписали около 20 документов о двустороннем сотрудничестве.

Анна Кулецкая