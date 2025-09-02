«Силу Сибири-2» прокачали меморандумом
На каких условиях РФ и КНР договорились о проекте
РФ и КНР подписали меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири-2». Договоренность рассчитана на 30 лет, а стоимость топлива для КНР будет ниже, чем для Европы. Документ подписали «Газпром» и китайская CNPC. Мощность газопровода — 50 млрд куб. м газа в год. Он пройдет через территорию Монголии. Проектирование нового маршрута началось пять лет назад. Планировалось, что его протяженность составит чуть меньше 7 тыс. км, из них — почти 3 тыс. км будут проходить по российской территории. Как прежде сообщала Financial Times, Пекин рассчитывал на поставки топлива по цене, как на внутреннем российском рынке, однако для Москвы это было неприемлемо.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Впрочем, сейчас условия будущего строительства также неизвестны, заметил старший научный сотрудник Финансового университета, эксперт по энергетике Станислав Митрахович: «Меморандум по своей сути — это декларация о намерениях. Как следует из официальных сообщений, речь идет о нем, то есть все-таки в планах — сотрудничество, в которое входит будущее подписание контракта. Но его самого, насколько я понимаю, нет. В любом случае строительство займет время. Если, соответственно, подписать сам контракт еще через несколько лет, значит, сроки еще будут перенесены. Не мгновенно все решается. На мой взгляд, конечно, в текущих обстоятельствах, когда происходит ухудшение китайско-американских отношений, появляются стимулы к совместным действиям БРИКС. Кроме того, еще есть риски обострения тайваньского вопроса. Все это должно подтолкнуть Пекин к подписанию контракта с "Газпромом" по "Силе Сибири-2". Пока что Китай, видимо, считает, что находится в более выигрышном положении, чем Россия, у него больше альтернатив получения газа, несмотря на все сложности, и не нужно торопиться подписывать контракт. Но и Москва тоже делать это на условиях, которые ей не очень нравятся с точки зрения цены, не спешит.
Так что идет процесс выжидания и согласования».
Кроме того, Россия и Китай договорились увеличить поставки по «Силе Сибири» с 38 млрд куб. м до 44 млрд куб. м в год. По «Восточному маршруту» — с 10 млрд куб. м до 12 млрд куб. м. В том числе и по этим причинам у сторон еще есть время согласовать стоимость поставок по маршруту «Сила Сибири-2», считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков: «Глава "Газпрома" Алексей Миллер сказал, что коммерческие вопросы будут обговариваться отдельно, цена не согласована. А без нее, естественно, не может быть подписан коммерческий контракт. Так что мы видим ряд негативных сигналов именно для этого проекта. Российская корпорация заявляет о том, что договорилась об увеличении объема поставок по двум уже подписанным долгосрочным контрактам — "Сила Сибири-1" и "Дальневосточный маршрут", хотя сама труба запустится только в 2027 году. И тоже, наверное, она не сразу выйдет на проектную мощность.
Получается, что Китай на среднесрочную, скажем так, перспективу свое увеличение потребления закрыл растущими российскими поставками, но не за счет "Силы Сибири-2".
Но, с другой стороны, это не хоронит проект. Для Пекина это, скорее, отдаленная перспектива. В любом случае, мы видим, что у Китая есть желание покупать российский газ, существует потребность в этом. Четко определены, видимо, параметры строительства монгольского участка. И стороны соглашаются, что транзит должен пройти именно через Монголию, договорились о том, кто будет финансировать его участие. Продвижение определенно есть, но нет прорыва. Что касается стоимости топлива, то тут, думаю, есть определенная уловка "Газпрома": объявить, что цена, естественно, ниже, чем для Европы, но только в данный момент. Ведь не бывает фиксированной цены раз и навсегда. И всегда формула ценообразования описывается в контракте. "Сила Сибири-1" сейчас позволяет как раз Китаю получать российский газ дешевле, чем на бирже в Европе. Его стоимость зависит от нефтяных котировок и корзины нефтепродуктов на азиатском рынке с лагом в девять месяцев. Вряд ли мы увидим контракт, где будет прописана формула ценообразования, которая будет привязана к европейскому рынку, но при этом с определенной скидкой. И сомневаюсь, что сам Китай на это пойдет».
На фоне новостей акции «Газпрома» подорожали в моменте на более чем 1%. Однако затем котировки пошли вниз, опустившись на 0,75% по отношению к началу торгов. Центральное телевидение КНР сообщило, что по итогам переговоров Пекин и Москва подписали около 20 документов о двустороннем сотрудничестве.
С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".