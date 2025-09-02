В Ставропольском крае ожидаются сильные дожди и грозы

В Ставропольском крае завтра, 3 сентября, прогнозируют дожди и грозы. Об этом сообщает краевое управление МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В регионе ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах сильный дождь, ливни, град и сильный ветер до 20-25 м/с. На западе края ветер достигнет скорости до 6-11 м/с, при грозе – с порывами до 15-18 м/с.

Температура воздуха по Ставрополью ночью ожидается от +16° С до +21° С, днем до +30°С. В столице региона ночью температура максимально опустится до +16° С, днем – до +27°C.

Местами в южной части и в отдельных северо-западных районах края продолжает действие чрезвычайной пожароопасности (5 класс), в большинстве районов – высокой пожароопасности (4 класс).

Константин Соловьев