Пошлины могут затмить ВИЭ солнце

Смещение внимания правительств с целей устойчивого развития на решение торговых споров, возникших из-за новой тарифной политики США, может замедлить внедрение возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Европейском союзе, следует из исследования McKinsey. Совместно с Oxford Economics аналитики компании представили прогнозы по установленной (номинальной) мощности европейских и американских ВИЭ в 2035 году при разных сценариях тарифной политики США.

Первый предполагает сохранение американских пошлин на уровне конца 2024 года — тогда они, напомним, затрагивали некоторые китайские товары (25-процентными пошлинами облагались аккумуляторы, 50-процентными — солнечные панели). При таком сценарии установленная мощность солнечной энергетики США увеличится за десять лет в 2,5 раза: до 553 ГВт с нынешних 221 ГВт. Рост более чем в два раза — до 750 ГВт в 2035 году с 362 ГВт в 2025-м — ожидается и в ЕС. При отсутствии открытого торгового противостояния США и КНР Евросоюзу не придется повышать пошлины на «климатическую» продукцию Китая, жертвуя высокими темпами энергоперехода, ради заключения сделки со Штатами.

Второй сценарий — разворачивание Дональдом Трампом «умеренных» тарифов: ставка для Китая при такой конфигурации составляет 20%, для Мексики и Канады — 25%. Этот вариант, по ожиданиям аналитиков, не приведет к заметным сбоям в глобальной торговле. Увеличение мощности солнечной энергетики Евросоюза к 2035 году будет таким же, как в первом сценарии. Чувствительными последствия такой тарифной политики, впрочем, будут для самих Штатов: из-за сохраняющейся зависимости сектора ВИЭ от китайских поставок вместо роста до 553 ГВт мощности увеличатся до 512 ГВт.

При реализации третьего сценария аналитики ожидают заметное усиление глобальной напряженности: пошлины на товары из КНР вырастут до 60%, на продукцию большинства других торговых партнеров США — выше 20%. Усложнение цепочек поставок отразится на темпах и устойчивости роста мощности солнечной энергетики и в ЕС, и в США. Ожидается, что показатели окажутся на 7% и 9% ниже, чем могли бы быть при сохранении пошлин на уровне 2024 года. Менее зависимыми от тарифной политики будут темпы внедрения ветроэнергетики (см. график) — поставки оборудования для строительства ветряных электростанций, в отличие от товаров «солнечной» энергетики, более диверсифицированы и в США, и в ЕС.

Кристина Боровикова