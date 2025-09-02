NIS: Ким Чен Ын впервые взял дочь Ким Чжу Э в деловую поездку в Китай

Лидера КНДР Ким Чен Ына, прибывшего в Пекин для участия в церемонии в честь 80-летия победы над милитаристской Японией, возможно, сопровождает его дочь Ким Чжу Э, сообщило южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи (NIS).

На фотографиях, опубликованных «Центральным телеграфным агентством Кореи», рядом с Ким Чен Ыном видна девушка, которую NIS идентифицировала как Ким Чжу Э. Это первый раз, когда дочь лидера Северной Кореи сопровождает его в Китай, ранее он путешествовал с женой Ли Соль Чжу. С 2022 года Ким Чжу Э регулярно появляется на официальных мероприятиях рядом с отцом.

В 2024 году NIS сообщила парламенту Южной Кореи, что Ким Чжу Э, которой примерно 10–13 лет, обучается управлению государством. Около 60% ее публичной деятельности связано с военными и экономическими мероприятиями вместе с Ким Чен Ыном. В СМИ КНДР ее называют «хяндо», что можно перевести как «руководитель» или «наследник». Однако разведка не исключает, что преемником Ким Чен Ына может стать другой человек.