В Екатеринбурге пройдут Дни Бориса Рыжего с 5 по 10 сентября

В Екатеринбурге с 5 по 10 сентября пройдут серии культурных и просветительских мероприятий, посвященных уральскому поэту Борису Рыжему. Основной площадкой выступит Литературный квартал.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Откроет программу 5 сентября паблик-арт проект «Город Бориса Рыжего»: на остановках общественного транспорта появятся баннеры с цитатами из стихов поэта и изображениями мест, связанных с его жизнью. В этот же день в 16:00 в музее «Литературная жизнь Урала ХХ века» (ул. Пролетарская, 10) пройдет научный круглый стол «Рыжий семинар».

6 сентября в 13:00 начнется экскурсия по значимым местам Екатеринбурга — «Центр Бориса Рыжего». Старт — от редакции журнала «Урал» (ул. Хохрякова, 25). В этот день в Камерном театре (ул. Пролетарская, 18) в 16:00 и 19:00 покажут спектакль «Б. РЫЖИЙ», основанный на поэзии автора. Завершится день поэтическим марафоном со свободным микрофоном «Рыжий марафон» в 20:00 в музее на Пролетарской.

7 сентября пройдет поэтическая акция «Рыжий трамвай» — с участием студентов театрального института. Начало — в 15:00 от остановки «Цирк», движение — в сторону Вторчермета. В 16:00 стартует экскурсия «Вторчермет Бориса Рыжего» (от проходной завода РТИ, ул. Монтерская, 3).

Завершит день концерт «Я тоже стану музыкантом» с песнями на стихи поэта. Начало — в 17:00.

Борис Рыжий — один из самых значимых русских поэтов ХХ века, чье творчество неразрывно связано с Екатеринбургом. По образованию - геофизик, кандидат наук. В 1990-х он начал писать стихи, а в 1999 году получил премию «Антибукер». Его работы вышли в шести сборниках и были переведены на несколько языков.В 2001 году Борис Рыжий покончил с собой. В память о нем ему посмертно присудили премию «Северная Пальмира». С 2002 года в Екатеринбурге проходят Дни поэзии памяти поэта, собирающие поклонников его творчества.

Полина Бабинцева