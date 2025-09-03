Вызов принят

Сеть клиник «Семейный доктор» намерена полностью арендовать бизнес-центр «Турчанинов переулок, 1» общей площадью почти 20 тыс. кв. м в Хамовниках в центре Москвы. Сделка может стать одной из крупнейших в 2025 году. По подсчетам экспертов, за аренду такого объема помещений придется платить до 1 млрд руб. в год, еще примерно 1,5 млрд руб. может потребоваться для ремонта занимаемых площадей.

О том, что сеть медицинских клиник «Семейный доктор» договаривается с «Союз маринс групп» об аренде целиком шестиэтажного бизнес-центра «Турчанинов переулок, 1» общей площадью 17,8 тыс. кв. м у станции метро «Парк культуры» в Москве, сообщили два источника “Ъ” на рынке недвижимости. В «Союз маринс групп» подтвердили факт переговоров. В «Семейном докторе» не ответили на запрос “Ъ”.

По оценке руководителя департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерины Беловой, если сделка состоится, то «Семейному доктору» придется платить за аренду бизнес-центра около 720 млн руб. в год. По подсчетам партнера консалтинговой компании Bright Rich | CORFAC International Сигуш Бабоян, ежегодные арендные выплаты могут достигать 1 млрд руб.

Сделка может стать одной из крупнейших в 2025 году наряду с арендой сетью магазинов бытовой техники и электроники «М.Видео-Эльдорадо» 11,7 тыс. кв. м в бизнес-центре «Орбион» в районе «Сколково» и 11 тыс. кв. м офисной недвижимости в деловом квартале Stone Towers продуктовой сетью «Магнит».

Первая клиника сети «Семейный доктор» (принадлежит кипрской «Скаун холдингс лтд») была открыта в 2002 году, сейчас в Москве работает 15 поликлиник сети. По итогам 2024 года чистая прибыль организации выросла на 43% год к году, до 2 млрд руб., следует из данных СПАРК.

«Союз маринс групп» (ранее — фонд поддержки морской пехоты и группа «Земляне») основана Александром Куликовым. Помимо кинопроизводства (среди проектов компании — сериал «Морпехи» и фильм «Вий») и деятельности в сфере семейного отдыха организация управляет объектами коммерческой недвижимости. В ее портфеле бизнес-центры «Семеновский, 15» общей площадью 15 тыс. кв. м и «Нагатинский» на 70 тыс. кв. м в Москве, торгцентры «Мебельный базар» и «Небо» в Нижнем Новгороде. По данным СПАРК, в 2024 году выручка выросла на 36%, до 706 млн руб., чистая прибыль компании сократилась на 82,5% год к году, до 8,6 млн руб.

Такой объем помещений «Семейному доктору» понадобился для обустройства офиса и медцентра, предполагает руководитель департамента офисной недвижимости СMWP Наталья Никитина. Не исключено, что все площади будут использованы только для открытия новой клиники, добавляет Сигуш Бабоян.

Поскольку помещения в здании предлагаются без отделки, сети клиник придется вложить еще около 1,5 млрд руб. в ремонт, подсчитала Екатерина Белова. По мнению госпожи Бабоян, медицинские компании нередко подыскивают для себя отдельные здания без отделки — это позволяет открывать медцентры с качественными инженерными коммуникациями.

Хотя спрос на офисные помещения со стороны медицинских компаний достаточно стабилен, их доля в общем объеме сделок по данным на август этого года составляет около 4%, подсчитала Екатерина Белова. По ее словам, среди арендаторов на офисном рынке по-прежнему лидируют организации из сферы недвижимости, производства и финансового сектора.

Найти качественный офисный объект в Москве довольно сложно: доля свободных площадей в бизнес-центрах столицы к концу 2025 года снизится на 0,5 процентного пункта год к году, до 4,3%, подсчитали в IBC Real Estate. Это связано с переносом девелоперами ввода новых проектов. По данным госпожи Беловой, объем нового строительства офисной недвижимости по итогам этого года составит 741 тыс. кв. м — это на 23% меньше первоначального прогноза.

София Мешкова