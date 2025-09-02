Осужденный экс-генерал Оглоблин более 10 раз подавал заявление на СВО

Бывший начальник управления планирования связи ВС РФ, Александр Оглоблин, осужден на девять лет за взятку, более 10 раз просил отправить его на СВО, но каждый раз получал отказ. Об этом сообщил его адвокат Максим Довгань.

2 сентября 235-й Гарнизонный военный суд приговорил Оглоблина к девяти годам лишения свободы за взятку в 12 млн руб. от завода «Телта». В феврале 2022 года Московский гарнизонный военный суд приговорил его к 4,5 года колонии за хищение 1,6 млрд руб. и лишил звания генерал-майора.