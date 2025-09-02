Ярославский «Локомотив» возглавил рейтинг клубов КХЛ

Ярославский ХК «Локомотив» занял первое место в рейтинге клубов по итогам сезона 2024/2025 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает КХЛ.

«Локомотив», ставший обладателем Кубка Гагарина по итогам сезона, набрал 80,39 балла и занял с таким показателем первое место в рейтинге. По итогам сезона 2023/24 ярославский клуб занимал шестую строчку с 64,14 балла. При этом железнодорожники по количеству баллов сильно оторвались от своих конкурентов: на втором месте омский «Авангард» (69,33), на третьем — «Ак Барс» (68,36), на четвертом — «Металлург» (66).

«На основании рейтинга осуществляются выплаты, которые утверждаются на сентябрьском заседании Совета директоров»,— указывается в сообщении КХЛ.

Рейтинг составляется на основе следующих показателей: спортивные достижения, стоимость спортивного результата, финансирование, несвоевременная оплата труда хоккеистов, исполнение норм технического регламента, посещаемость и заполняемость арен, сервисы для зрителей, ТВ-индекс, доходы от реализации лицензионной и билетной программы, питание, работа со СМИ и активность в сетях. Итоговая оценка клубов формируется из суммы баллов по каждому показателю.

Алла Чижова