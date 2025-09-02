Лицензию на использование Мечкинской пещеры получит структура краевых властей

Комиссия Роснедр одобрила заявку дирекции особо охраняемых территорий Пермского края на выдачу лицензии на организацию особо охраняемого геологического объекта «Мечкинская пещера». Как сообщает министерство природных ресурсов Пермского края, заявка организации, подконтрольной региональному правительству, была поддержана единогласно. Необходимые документы будут подписаны в ближайшее время. С аналогичной просьбой в Роснедра обращалось ООО «Сталагмит Экскурс», ранее обладавшее лицензией на организацию экскурсионной деятельности в Кунгурской ледяной пещере.

Мечкинская пещера находится в 20 км к северу от Кунгура недалеко от населенных пунктов Заспалово и Родионово. Она состоит из пяти гротов общей протяженностью 350 м. Самый большой из них достигает длины 90 м. и 7 м. высоты.