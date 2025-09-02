Покупки складываются

В России выросли продажи складных смартфонов. Как пишет Forbes со ссылкой на участников рынка, спрос на такие устройства у некоторых ритейлеров увеличился на 15%, а в других случаях — в два-три раза.

С чем связана такая динамика? Пиар-директор «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Коляда отмечает, что качество так называемых раскладушек улучшается, и в итоге растет их популярность: «Покупатели таких устройств выбирают их не по стоимости, а по другим параметрам. Это те люди, для которых смартфон — не просто средство связи, а рабочий и имиджевый инструмент, который должен быть максимально функциональным и современным. Продажи складных смартфонов в России в 2023-м выросли втрое по сравнению с 2022-м. А в прошлом году этот рост замедлился до 30-40%. Доля таких устройств достигла 3% рынка смартфонов или около 7 млрд руб.

По итогам 2025-го категория складных смартфонов продолжит расти, но уже более скромными темпами, не более 10% в год.

При этом общий рынок телефонов и смартфонов за год снизился на 20% в штучном выражении. По итогам года многое будет зависеть от финансовой политики: если инструменты кредитования станут более доступными и люди понесут свои деньги с банковских счетов в магазины для покупки бытовой техники и электроники, то мы надеемся, что рынок вернется к активному потреблению. Это, в свою очередь, поддержит и спрос на товары этого сегмента».

Больше всего покупателей привлекли новые модели от Samsung — Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7. Именно на них пришелся наибольший рост продаж, отмечают опрошенные “Ъ FM” ритейлеры. Цены на такие устройства начинаются примерно с 90 тыс. руб. и могут достигать нескольких сотен тысяч. Samsung по-прежнему остается одним из лидеров российского рынка гибких смартфонов, отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин: «Старые модели становятся дешевле и доступнее. На рынке доминирует одна компания — это Samsung. В России она занимает 80% рынка гибких смартфонов в штучном выражении, 90% — в деньгах.

Впервые эти модели появились в 2019 году и за шесть лет прошли большой путь. Все это говорит о том, что люди распробовали категорию, она постепенно растет в продажах.

Любой смартфон с механическим движением, гибким экраном, является имиджевым, потому что есть необычный форм-фактор. Отсюда относительно высокая цена. То есть если говорить про форм-фактор Fold, то это максимальный прайс на рынке среди всех смартфонов. Если речь о Flip, то он попроще, поменьше, и это уровень цены флагманов. Рынок гаджетов от Apple изжил себя, в России особенно, потому что там тот же самый дизайн, ничего нового, люди к нему привыкли. Кроме того, действует куча ограничений, поэтому люди переходят на Android. Но из-за цены смартфоны с гибкими экранами они не могут занять какую-то значимую долю рынка. Это достаточно узкая ниша».

Увеличение спроса на складные смартфоны, вероятно, связано с возросшим интересом пользователей к нестандартным дизайнам и форм-факторам, предположил руководитель проекта Content Review Сергей Половников. Однако, по его мнению, сейчас нет стимулов для дальнейшего роста продаж гибких устройств: «У нас достаточно потребителей, которые могут себе позволить купить какую-то игрушку. Количество таких состоятельных людей хватает для того, чтобы сформировать некий сегмент рынка. Конечно, есть определенная ностальгия по телефонам-"раскладушкам", но, насколько я помню, у нас не так много смартфонов в таком варианте представлено. В основном это гаджеты, раскладывающиеся по горизонтали, а не по вертикали. Но я не связываю это с дизайном.

Просто это игрушки, которые не имеют никакого практического эффекта, чтобы это как-то меняло качество жизни пользователя.

Кино смотреть особо не получится, потому что это квадратный экран, где все равно будет узкая полоска с видео. Правда, с почтой кто-то работает. Единственный смартфон, который вызывает какой-то вау-эффект, — это модель от Huawei, которая складывается в три раза. Но она и стоит более 300 тыс. руб. Так что если вы хотите просто складное устройство, то можно посмотреть на прежние поколения, там есть варианты за 50 тыс. руб. Новые устройства обычно идут в районе $1-1,5 тыс. У нас официальных продаж нет, поэтому можно говорить про цену в долларах».

Всего с января по июнь этого года в России было продано свыше 11 млн смартфонов на сумму около 275 млрд руб. Лидером по-прежнему остается компания Xiaomi. Следом идут Realme, Tecno, Samsung и Apple.

Андрей Дубков