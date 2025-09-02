С начала года в УФАС по Башкирии поступило 564 обращения

В первом полугодии в управление ФАС по Башкирии поступило 564 обращения от граждан, сообщил руководитель ведомства Андрей Хомяков. За это время УФАС рассмотрело 50 дел по признакам нарушения закона «О рекламе». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество подобных дел сократилось в два раза. Ведомство выдало 24 предписания об устранении нарушений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель управления ФАС по Башкирии Андрей Хомяков

Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ Руководитель управления ФАС по Башкирии Андрей Хомяков

Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ

По словам Андрея Хомякова, в рамках контроля госзакупок УФАС рассмотрело 262 жалобы, из которых 27% признаны обоснованными или частично обоснованными. Число жалоб снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, отметил он.

Также УФАС рассмотрело 57 обращений о включении участников госзакупок в реестр недобросовестных поставщиков, из которых удовлетворены 15. По словам Андрея Хомякова, в этом году их число снизилось: за первые полгода 2024 года поступило 180 подобных заявлений (всего за год — 360)

Ведомство рассмотрело 14 дел по признакам нарушения антимонопольного законодательства и выдало 18 предупреждений. Наибольшее количество дел касались антиконкурентных соглашений.

177 жалоб касались проведения торгов и заключенных по их результатам договоров: выдано 24 предписания об устранении нарушений.

За нарушение антимонопольного, рекламного законодательства и законодательства о закупках в первом полугодии текущего года рассмотрено 313 административных дел.

Майя Иванова