Власти Украины подали в суд иск о прекращении деятельности УПЦ

Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести (ГСУЭСС) подала в суд иск о прекращении деятельности Киевской митрополии Украинской православной церкви (УПЦ). В конце августа власти страны признали УПЦ аффилированной с Русской православной церковью (РПЦ).

Глава службы Виктор Еленский уточнил на брифинге, что иск подан в Высший административный суд Украины 29 августа. По его словам, ГСУЭСС будет стараться, чтобы иск не был «утоплен в юридическом спаме».

Как добавил Виктор Еленский, после прекращения деятельности УПЦ лишится статуса юрлица и потеряет правосубъектность. При этом решение не будет означать запрета на приходы и общины УПЦ на территории Украины, заверил глава ГСУЭСС.

В 2024 году Верховная рада приняла закон о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с РПЦ. 28 августа 2025-го ГСУЭСС вынесла официальное решение о том, что УПЦ отказалась устранять нарушения, которые свидетельствуют о ее связи с РПЦ.