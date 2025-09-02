Жителя Минвод оштрафовали из-за конфликта с сотрудницей ПВЗ
В Минеральных Водах полиция провела проверку после конфликта, произошедшего между сотрудницей пункта выдачи заказов и посетителем. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
Фото: Telegram-канал Полиция Ставрополья
О произошедшем конфликте писали ряд местных средств массовой информации. Уточнялось, что мужчина оскорблял девушку и вел себя агрессивно. С заявлением в ОМВД России «Минераловодский» обратилась мать сотрудницы. После проведения проверки в отношении гражданина полицейские составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).