В Самарской области землевладельцев наказали за неисполнение предписаний Россельхознадзора

В региональное управление Россельхознадзора поступили судебные постановления о привлечении граждан-владельцев трех сельхозучастков к ответственности за невыполнение предписаний надзорного органа. Об этом сегодня сообщили в ведомстве.

Предписания землевладельцам были выданы по результатам проверок, проведенных еще в июле и сентябре 2024 года. Тогда инспекторы выявили зарастание трех участков сельхозназначения, расположенных в Ставропольском районе и селе Красный Яр. Общая площадь неиспользуемых по целевому назначению земель составила более 13 га.

В установленные в предписаниях сроки собственники не устранили нарушение земельного законодательства и не провели необходимые работы по очистке сельхозугодий от сорняков. После этого Россельхознадзор составил протоколы об административном правонарушении и направил их на рассмотрение в суд.

В итоге суд признал землевладельцев виновными и назначил им наказание в виде штрафа.

Алексей Алексеев