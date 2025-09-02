Жительницу Волгограда будут судить за нападение на судебного пристава

В Волгограде суд рассмотрит в отношении местной жительницы уголовное дело о применении насилия против судебного пристава-исполнителя (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области.

Согласно релизу, днем 31 июля этого года фигурантка пришла на прием к судебному приставу-исполнителю в здание районного отделения ГУФССП России по Волгоградской области и потребовала снять установленные в отношении нее ограничения на выезд за пределы РФ. Пристав подчеркнула, что это возможно лишь после того, как та полностью оплатит имеющуюся у нее задолженность.

Фигурантка отказалась погасить задолженность, после чего представитель власти решила арестовать принадлежащий волгоградке мобильный телефон. Когда оформлялись документы, фигурантка стала демонстрировать агрессивное поведение — схватила пристава за запястья и за плечи, начала трясти и толкать. Все это могли наблюдать коллеги потерпевшей и гражданские лица.

Следственный отдел по Краснооктябрьскому району Волгограда завершил расследование уголовного дела. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов