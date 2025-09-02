Боевику запрещенного «Азова» дали 24 года за убийство мирного жителя Мариуполя

Верховный суд ДНР приговорил к 24 годам строгого режима члена украинского нацбатальона «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ) Олега Маричану. Его признали виновным в убийстве, а также разбое и жестоком обращении с гражданскими. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

Следствие установило, что в марте 2022 года фигурант вместе с сослуживцами занимался мародерством в Мариуполе. Они похищали автомобили у мирных жителей и затем передавали их Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Рядом с домом по проспекту Победы военнослужащий увидел мужчину, стоявшего рядом со своей машиной. Маричану потребовал от гражданского передать ключи от машины, но тот отказался. Тогда боец нацбатальона выстрелил мужчине в бедро, который от полученных ран скончался.

Никита Черненко