В Ярославле вынесен приговор по делу о легализации иностранцев

Дзержинский районный суд Ярославля вынес приговор пятерым участникам этнической преступной группы, организовавшим незаконное пребывание иностранцев в России. Об этом сообщили в пресс-службе областного УФСБ.

По данным ведомства, группа организовывала регистрацию фиктивных браков между иностранцами и россиянами для получения разрешения на временное проживание без учета квоты.

Из пятерых подсудимых только один получил реальное лишение свободы — 29-летний участник преступной группы за организацию незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору получил 2 года 4 месяца колонии строгого режима. Ранее он уже был судим по статьям о применении насилия к представителю власти и краже. Еще четверым назначили 1,5-2,5 года условно. Приговор в законную силу не вступил.

Алла Чижова