УФАС оштрафовало «Хартию» из-за неправомерного начисления платы за вывоз ТКО

Ярославское межрегиональное УФАС России признало ООО «Хартия» нарушителем антимонопольного законодательства. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в ведомстве. Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) привлекли к ответственности за неправомерное начислении платы за неоказанные услуги жителям улицы Главная.

Антимонопольный орган установил, что ООО «Хартия» в одностороннем порядке определяло условия предоставления услуг, что укрепляло его доминирующее положение на рынке. Компания получала необоснованные преимущества, взимая плату за услуги, которые фактически не оказывались.

ООО «Хартия» не согласилось с решением УФАС и подало иск в Арбитражный суд Ярославской области. Однако суд поддержал позицию антимонопольного органа и отказал компании в удовлетворении требований. За нарушение ООО «Хартия» назначен штраф в размере 650 тыс. руб.

