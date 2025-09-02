Гендиректор злоупотребил с деликатесом

Суд в Москве вынес приговор бывшему гендиректору торгового дома «Кремлевский» Рустаму Камалетдинову. По версии обвинения, он необоснованно отозвал арбитражный иск своей организации к поставщику черной икры, тем самым причинив торговому дому ущерб в размере 62 млн руб. Фигурант вину не признал, но получил четыре года колонии.

Басманный райсуд столицы завершил рассмотрение уголовного дела бывшего генерального директора торгового дома (ТД) «Кремлевский» Рустама Камалетдинова. Ему вменяли в вину злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

ФГУП «Торговый дом «Кремлевский» Управления делами президента РФ было создано в 2000 году. Предприятие координирует и организует поставки продуктов питания другим подразделениям, подведомственным управделами, а также федеральным органам власти, занимается импортом и поставками сырья для мясоперерабатывающих предприятий РФ. ФГУП, говорится на его сайте, выпускает продукцию под торговыми марками «Кремлевское качество», «Выбор Кремля», «Кремлевский мишка» и «Кремлевский сувенир», а также занимается оптовой торговлей продуктами питания, предоставлением прав на товарные знаки и арендой недвижимого имущества.

Господин Камалетдинов был назначен на пост гендиректора торгового дома в июне 2016 года. До этого он работал председателем госкомитета Башкирии по торговле и защите прав потребителей. Инкриминируемые ему деяния, по материалам дела, фигурант совершил в 2017 году. Уголовное дело было возбуждено в 2019 году, его расследованием занимаются столичные подразделения СКР. По некоторым данным, изначально расследование велось по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении других лиц, в частности, представителей компаний-контрагентов торгового дома. До суда оно не дошло (по некоторым данным, это связано, в частности, с тем, что основной фигурант скончался), но из него в отдельное производство было выделены материалы, касающиеся непосредственно Рустама Камалетдинова. Ему, в отличие от других фигурантов, инкриминировали «должностную» 285-ю статью УК.

По версии обвинения, господин Камалетдинов в качестве гендиректора торгового дома заключил более 20 договоров на сумму порядка 100 млн руб. на поставку крупной партии черной икры. Однако товар не был поставлен в полном объеме, ТД недополучил деликатесного товара на 62 млн руб.

Тогда господин Камалетдинов обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с должника недостающую сумму. Позднее господин Камалетдинов этот иск отозвал, как посчитало следствие, необоснованно, поскольку ущерб еще не был погашен, причинив тем самым государственному предприятию серьезный ущерб.

Отметим, что в прениях сторон гособвинитель просил приговорить Рустама Камалетдинова к семи годам. Свою вину фигурант не признал.

В итоге судья Борис Сафарин посчитал господина Камалетдинова виновным и приговорил его к четырем годам колонии общего режима с запретом занимать руководящие должности в коммерческих организациях на один год. Подсудимый, который пришел в суд самостоятельно вместе с адвокатом, был взят под стражу в зале суда.

После заседания адвокат Рустам Шарипов заявил «Ъ», что считает приговор незаконным и намерен его обжаловать. Он также уточнил, что господин Камалетдинов сам подал арбитражный иск, о котором идет речь в материалах дела, а позднее забрал его в процессе урегулирования спора с контрагентами после получения от них гарантийных писем о возмещении ущерба в добровольном порядке.

В торговом доме «Кремлевский» от комментариев отказались.

Ефим Брянцев