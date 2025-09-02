Уличный опрос: большинство ижевчан проголосовали бы за ЕР на выборах в гордуму

Большинство ижевчан готовы проголосовать за партию «Единая Россия» (ЕР) на предстоящих выборах в гордуму. Это следует из данных уличного опроса от исследовательского центра Russian Field.

Инициативное исследование проводилось 15—20 августа среди жителей Ижевска, выборка — 1,2 тыс. респондентов, метод — уличный опрос. Максимальная погрешность не превышает 2,8%. Респондентам был задан вопрос: «Если бы выборы в Городскую думу Ижевска проходили в ближайшее воскресенье, за какую из партий Вы бы, скорее всего, проголосовали?».

В «чистом» рейтинге, без учета затруднившихся (21,1% от выборки) и не намеренных голосовать (27,8% от выборки), ЕР набрала 55,8% голосов. На втором месте находится ЛДПР с результатом 19,7%. Следом идут «Новые люди», которые получили 10% голосов. КПРФ занимает четвертую позицию с 8,3%, а замыкает список «Справедливая Россия» с 5% голосов.

Напомним, выборы депутатов в гордуму Ижевска пройдут 12-14 сентября. Будут избраны 35 парламентариев по смешанной системе (10 по партийным спискам, 25 — по одномандатным округам).

В сентябре также пройдут выборы депутатов в гордумы Глазова, Воткинска, Сарапула и Можги, а также в Госсовет Удмуртии по двум одномандатным округам. Всего зарегистрированы 803 кандидата из 868 выдвинутых.