Нижегородских работодателей оштрафовали на 21 млн рублей за найм мигрантов
В Нижегородской области за нарушения, допущенные при найме на работу иностранных граждан, в первом полугодии оштрафовали 828 работодателей. По данным областного ГУВД, общая сумма штрафов составила боле 21 млн руб.
Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ
Нарушения миграционного законодательства чаще всего выявлялись при проверке мест концентрации иностранных работников. Их работодателями являются юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Максимальные штрафы для должностных лиц составляют 70 тыс. руб., для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — 1 млн руб. за каждого иностранного работника.