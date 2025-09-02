Нижегородских работодателей оштрафовали на 21 млн рублей за найм мигрантов

В Нижегородской области за нарушения, допущенные при найме на работу иностранных граждан, в первом полугодии оштрафовали 828 работодателей. По данным областного ГУВД, общая сумма штрафов составила боле 21 млн руб.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Нарушения миграционного законодательства чаще всего выявлялись при проверке мест концентрации иностранных работников. Их работодателями являются юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Максимальные штрафы для должностных лиц составляют 70 тыс. руб., для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — 1 млн руб. за каждого иностранного работника.

