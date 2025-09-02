В Волгодонске капремонт городской поликлиники могут завершить в этом году

В Волгодонске капитальный ремонт второго корпуса городской поликлиники №3 на улице Энтузиастов в «Новом городе» планируют завершить в этом году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

По данным властей, в ней принимают более 100 тыс. чел. Ремонт первого корпуса учреждения, в «Старом городе», провели с 2023 по 2024 годы. В прошлом же году началась модернизация второго корпуса.

Основные работы на объекте выполнили почти на 80%. Полностью готова кровля, завершается электромонтаж, внутренние отделочные работы, обновление инженерной инфраструктуры. Однако для завершения ремонта подрядчику понадобилось дополнительно более 25 млн руб. из-за появления новых видов работ, которые не были предусмотрены проектом.

Константин Соловьев