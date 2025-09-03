В Хакасии откроют комплекс для тренировок краснокнижных соколов перед выпуском в дикую природу

В Хакасии ведется строительство первого в заповедной системе России облеточника для сокола-балобана, занесенного в Красную книгу России, сообщил фонд «Природа и люди».

Облеточник представляет собой комплекс в виде цилиндра, в котором молодые птицы смогут тренировать первые вылеты, мышцы и охотничьи навыки. Все это время за ними будут наблюдать специалисты, а после прохождения адаптационного периода птиц выпустят в дикую природу.

В материале фонда говорится, что облеточник позволит производить выпуск до 50 соколов-балобанов. Это повысит эффективность работы по восстановлению численности краснокнижного вида в Алтае-Саянском экорегионе. Строительство комплекса вели фонд «Природа и люди», компания Siberian Wellness и заповедник «Хакасский».

Фонд также приводит данные орнитологов: за последние 20 лет численность соколов-балобанов упала вдвое. Сейчас большая часть их мировой популяции гнездится в Азии, а в России обитает не более 1,2 тыс. гнездящихся пар. При этом только в России, на границе Алтая и Тывы, все еще можно встретить балобанов темной окраски, которые были практически полностью уничтожены браконьерами.

Полина Мотызлевская