Суд в Москве заочно приговорил командира бригады ВСУ Кравченко к 18 годам

2-й Западный окружной военный суд признал виновным в совершении теракта командира 40-й бригады тактической авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Владимира Кравченко. Его заочно приговорили к 18 годам строгого режима. Первые пять лет фигурант будет отбывать в тюрьме, сообщила военная прокуратура.

Суд установил, что в октябре 2022 года полковник приказал подчиненным нанести авиаудар по объектам военного управления в аэропорту Белгорода. Для этого использовался истребитель МиГ-29, снаряженный иностранными ракетами.

Всего по аэропорту выпустили восемь ракет. Семь из них сбили российские расчеты ПВО. Одна ракета взорвалась и повредила технику. Погибших и пострадавших не было.

Никита Черненко