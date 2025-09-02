В Оренбурге пройдет велофестиваль «Золотая осень» 6 сентября

В субботу, 6 сентября, в Оренбурге состоится велофестиваль «Золотая осень». Спортивный праздник пройдет на площади у стадиона «Оренбург» (ул. Новая, 17/1). Участие в фестивале примут более двух тыс. оренбуржцев. Об этом сообщает администрация Оренбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

В связи с проведением мероприятия с 12:00 (MSK+2) до 18:00 будет ограничено движение транспорта на ул. Прохоренко, Новой (от улицы Пролетарской до улицы Терешковой), Терешковой (на участке от ул. Хабаровской до улицы Новгородской), Рокоссовского и дублере улицы Терешковой.

Руфия Кутляева