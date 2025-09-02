Житель Выксы предстал перед судом по обвинению в финансировании экстремистов

В Выксе Нижегородской области местного жителя начали судить по обвинению в финансировании деятельности экстремистской организации (ч.1 ст.282.3 УК РФ). Об этом сообщили в суде 2 сентября.

По версии следствия, в январе 2024 года фигурант перевел 3 тыс. руб. гражданину, имеющему криминальный статус «смотрящего» и позиционирующему себя лидером отдельной группы международного движения, деятельность которого в РФ признана экстремистской и запрещена. При этом подсудимый заведомо знал, что средства пойдут на обеспечение деятельности этой экстремистской организации.

Сейчас фигурант находится под арестом.

Галина Шамберина