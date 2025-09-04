«Регулирование получилось не совсем то, которое ожидалось»

О роли нормативной базы в текущей ситуации на рынке страхования жизни и влиянии на перспективы как уже давно существующих, так и новых продуктов рассказывает в интервью “Ъ” вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Глеб Яковлев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Глеб Яковлев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Глеб Яковлев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

— Рынок страхования жизни из года в год показывает рост. При этом на долю НСЖ стабильно приходится большая часть сборов, а далее следует ИСЖ. Сегмент ДСЖ пока находится в стадии становления. Как вы оцениваете влияние регуляторных факторов на эти тенденции?

— Регулирование является одним из главных аспектов, влияющих на рынок страхования жизни. Прежде всего оно направлено на защиту интересов клиентов, в частности повышает их информированность, активно борется с недобросовестными практиками. Например, введение стандартов по информированию и тестированию клиентов способствует защите потребителей и снижению рисков непонимания продуктов страхования жизни.

В то же время часть регулирования, например, устанавливающая требования к самим условиям договора (размеру страховых сумм, зависимости страховой суммы от выплаты, условиям выплат), с одной стороны, защищает потребителя, а с другой стороны, лишает его возможности приобретать определенные продукты. Как следствие, страховщики практически перестали предлагать страхование, которое попадает под такие требования. В частности, сложно найти накопительное и инвестиционное страхование жизни на сумму менее 1,5 млн руб., предусматривающее выплату инвестиционного дохода, то есть оно стало менее доступным для граждан.

— Вместе с тем с 2025 года не работает налоговая льгота для НСЖ и ИСЖ. Обостряется ли в связи с этим конкуренция страховщиков за клиентов с банками и брокерами?

— Практически ни у каких финансовых продуктов не осталось налоговой льготы в виде необложения НДФЛ дохода в пределах среднегодовой ставки рефинансирования. ИИС и ПДС были «переведены» на новую льготу — налоговый вычет на долгосрочные сбережения.

Без налоговой льготы по выплате страховщикам действительно очень сложно конкурировать и мотивировать клиентов заключать договоры на срок от пяти лет и более. Однако страхование жизни имеет свою ценность для клиента даже без налоговых льгот, что и доказывают сборы двух кварталов текущего года.

— Как страховые компании модернизировали продукты НСЖ и ИСЖ?

— В прошлом году появился НСЖ с фиксированной доходностью, продукты с отложенной выплатой — в конце срока действия договора вне зависимости от того, какой случай наступил, что позволило сделать страховку более доступной для клиентов в возрасте. Расширилась сервисная составляющая у классических продуктов страхования жизни, в частности появилась опция организации долговременного ухода за застрахованным.

В ИСЖ, наряду с продуктами с полной и частичной защитой капитала, стали популярны продукты с максимальным размером инвестиционной части, по своей сути очень близкие к unit-linked и прозрачные в плане формирования инвестиционного дохода. Как правило, они приобретаются более состоятельными клиентами.

— Правительство планирует уравнять налоговые льготы для всех долгосрочных продуктов (страхование жизни, ИИС, ПДС). Лимит, с которого осуществляется налоговый вычет, будет единым для всех (400 тыс. руб.). Как это изменит ситуацию?

— Налоговые льготы сконфигурированы таким образом, чтобы максимально устранить арбитраж между игроками на соседних рынках. Сейчас он есть из-за отсутствия налоговых льгот для страхования жизни. После принятия налоговых льгот должен установиться баланс.

Не думаю, что принятие налоговых льгот повлечет модернизацию продуктов. Какие налоговые льготы будут приняты, в целом уже понятно, есть текст законопроекта. Скорее может поменяться аргументация при предложении страхования жизни. Возможно, больше клиентов захотят заключать договоры сроком от пяти лет в намерении получить налоговую льготу.

Вполне может быть, что клиенты больше будут обращать внимание на налоговую льготу со взносов. Сейчас предоставляется социальный налоговый вычет со 150 тыс. руб. в год. Но приходится делать выбор между страховкой, расходами на платное лечение, образование себя, супруга, детей. А новые льготы предусматривают налоговый вычет 400 тыс. руб. ежегодно суммарно на взносы на ИИС, по ПДС и взносы по страхованию жизни. Таким образом, откроется возможность использовать социальный налоговый вычет со 150 тыс. руб. отдельно, а вычет с 400 тыс. руб.— отдельно.

Готовы ли граждане в перспективе заключать договоры на срок до десяти лет, чтобы получить налоговую льготу, покажет время. Все-таки срок достаточно ощутимый при нынешних горизонтах планирования семьи. Хотя ряд страховщиков уже сегодня заключают договоры классического страхования жизни на сроки более десяти лет.

— С 2025 года страховщики получили право продавать ДСЖ. Однако сборы по этому продукту невелики, а страховщики указывают на зарегулированность продукта. Стоит ли ЦБ ослабить хватку?

— С одной стороны, регулирование получилось не совсем то, которое ожидалось. Для запуска продукта каждому страховщику потребовалось найти решения по ряду вопросов, поэтому страховые компании так осторожно подходят к началу продаж. С другой стороны, мы чувствуем поддержку регулятора, который не оставляет вопросы страховщиков без внимания. Продукт абсолютно новый, требует времени для его апробации на всех этапах жизненного цикла. Важно правильно определить целевую аудиторию клиентов, которым будет интересен данный продукт. На конец второго квартала уже пять страховщиков жизни начали предлагать ДСЖ. Этот год будет скорее годом пилотных запусков нового вида страхования. Объем продаж будет постепенно нарастать, и мы это уже наблюдаем, но основные сборы, скорее всего, увидим с 2026 года.

— Страховщики смогут продавать ИСЖ 2.0, то есть только для квалифицированных инвесторов. Насколько успешным и востребованным будет продукт, учитывая, что ИСЖ зарекомендовало себя не лучшим образом на фоне негативных отзывов?

— ИСЖ не стоит на месте, оно развивается, и мы наблюдаем достаточно серьезную эволюцию. И регуляторами, и страховым сообществом была проделана огромная работа, принята целая серия мер по изменению этого вида страхования. Сегодняшнее ИСЖ кардинальным образом отличается от тех продуктов, которые были несколько лет назад. Изменились условия страхования, и изменился клиент — продукты предлагаются только клиентам с достатком.

При этом, несмотря на достаточно жесткие регуляторные меры, спрос на ИСЖ и объем продаж растут, а уровень жалоб на мисселинг начиная с конца 2023 года находится на рекордно низком уровне и продолжает снижаться.

Страхование жизни с расчетной доходностью, которое сейчас мы обсуждаем, предполагает еще более безопасный продукт, поскольку он будет предлагаться только квалифицированным инвесторам. При этом требования для признания квалифицированным инвестором ужесточаются каждый год. А для обеспечения полной прозрачности размера выплаты инвестиционной части в договоре обязательно будет указываться формула для расчета инвестдохода.

Новый вид страхования позволит расширить линейку продуктов unit-linked. ДСЖ с ограниченным набором активов в инвестиционной части (только ОПИФ и ЗПИФ от 10 млн руб.) доступно для всех клиентов, страхование жизни с расчетной доходностью с более широким выбором и более сложных инструментов будет доступно только для квалифицированных инвесторов.

— Что еще необходимо добавить, на ваш взгляд, в регулирование накопительных и инвестиционных продуктов для стимулирования конкуренции и повышения конкурентоспособности страховщиков?

— Важно продолжать дискуссию и в итоге найти вариант участия страховщиков в программе долгосрочных сбережений. Это позволило бы и усилить сам продукт за счет страховой составляющей, а также развить продажи, поскольку страховщики обладают большим опытом по предложению долгосрочных страховых продуктов, развитыми каналами продаж, в частности агентским и партнерским. Кроме того, страховщиками наработана большая база клиентов.

Интервью взяла Юлия Пославская