«Парма» провела первый контрольный матч сезона

Баскетболисты «Пармы» провели первую товарищескую встречу этой предсезонки с гостями из Ижевска. Игра против БК «Купол-Родники» закончилась со счетом 95:86 в пользу пермской команды, выступившей в роли хозяев площадки. Итог поединка определился в третьей четверти, которую подопечные Евгения Пашутина выиграли в плюс девять. Остальные отрезки матча прошли в равной борьбе. Следует отметить, что «Парма» выступала без двух легионеров, которые еще не добрались до Перми.

Следующий контрольный матч с БК «Челбаскет» состоится 5 сентября.