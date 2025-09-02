Ивановскому водителю вынесли приговор за ДТП с двумя погибшими ярославцами

В Ярославской области суд приговорил 61-летнего жителя Ивановской области к 4 годам колонии-поселения за нарушение правил дорожного движения, которое привело к гибели двух человек. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

В ведомстве рассказали, что 11 января 2024 года на дороге Иваново – Писцово – Гаврилов-Ям – Ярославль в Гаврилов-Ямском округе подсудимый, находясь за рулем BMW X7, выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным автомобилем Volkswagen. Водитель и пассажир Volkswagen погибли.

Водитель BMW признан виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ. Помимо лишения свободы, ему запрещено садиться за руль на протяжении 2 лет 9 месяцев. В пользу родственников погибших с подсудимого взыскано 3 млн руб. Приговор в силу не вступил.

Алла Чижова