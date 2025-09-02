Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Власти Ставрополя расторгли 11 контрактов после проверки прокуратуры

Администрация Ставрополя расторгла 11 муниципальных контрактов, которые заключали для избежания конкурентных торгов. Комитет градостроительства города заключил соглашения с единственным поставщиком на затемнение окон в муниципальном учреждении. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Общую сумму работ оценили в более чем 6,2 млн руб. Проверка показала, что единственной целью заключения 11 контрактов вместо одной конкурентной закупки явилось желание избежать процедуры конкурентных торгов: фактически все заключенные договоры образуют единую сделку, искусственно раздробленную для ограничения конкуренции, отмечают правоохранители.

Иск прокуратуры рассматривали Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд, а перед ним — Арбитражный суд Северо-Кавказского округа. Инстанции признали муниципальные контракты ничтожными сделками, а денежные средства — в полном объеме подлежащими возврату в бюджет.

Константин Соловьев

