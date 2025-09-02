Ульяновский «Авиастар» поставил ВКС России очередной Ил-76МД-90А

Военно-транспортная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России получила очередной тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А, изготовленный на ульяновском заводе «Авиастар». Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Новый самолет входит в основную линейку тяжелых военно-транспортных самолетов ВКС России. Поставка техники осуществляется в рамках задач, поставленных министром обороны РФ. Экипаж ВКС завершил приемку Ил-76МД-90А.

Ил-76МД-90А представляет собой глубокую модернизацию легендарного Ил-76. За более чем 50 лет эксплуатации на ташкентском авиазаводе им. В. Чкалова было построено свыше 950 экземпляров различных модификаций. Новый самолет оснащен современной авионикой, включая «стеклянную кабину» и новое радиоэлектронное оборудование, что повышает точность навигации и эффективность выполнения задач. Грузоподъемность Ил-76МД-90А достигает 60 т, а вместимость для десанта — до 126 военнослужащих.

Андрей Сазонов