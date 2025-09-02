Житель Татарстана обвиняется в съемке порно с несовершеннолетней

В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя, обвиняемого в съемке порнографии с участием несовершеннолетней. Информацию об этом опубликовало СУ СКР по Республике Татарстан.

По версии следствия, в 2024 году обвиняемый совершил противоправные действия в отношении своей 15-летней знакомой. Он обвиняется по статьям 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), п. «г» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (видеосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления и распространения порнографических материалов) и ч. 1 ст. 137 УК РФ (незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни).

Также мужчина нанес телесные повреждения двум людям в баре. Ему предъявлены обвинения по статьям п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), п. «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Обвиняемый заключен под стражу, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Марк Халитов