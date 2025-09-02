17-этажный дом планируется возвести напротив Сенного рынка в Ижевске

На участке за региональным управлением Федерального казначейства в Ижевске, напротив Сенного рынка, планируется возвести 17-этажный жилой дом общей площадью 15 тыс. кв. м и двухэтажный паркинг на 99 машиномест. Соответствующее постановление правительства республики о подготовке проекта планировки опубликовано на сайте кабмина.

Инициатором подготовки проекта и его разработчиком является спецзастройщик «Ярус». По данным «СПАРК-Интерфакс», это юрлицо было зарегистрировано в апреле 2006 года в столице Удмуртии. Данные о выручке за 2024 год отсутствуют. Гендиректором и бенефициаром «Яруса» является Андрей Маркин. Он же учредитель и руководитель спецзастройщика «Восточный парус», реализовавшего в Ижевске жилые комплексы «Восточный квартал» и «Сказка».

Документацию подготовят в течение года. Сейчас участок огорожен забором и находится в заброшенном состоянии.