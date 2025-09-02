ЦБ допускает снижение ключевой ставки до 10,5% в 2026 году

Банк России прогнозирует, что при реализации дезинфляционного сценария ключевая ставка в 2026 году будет находиться в диапазоне 10,5-11,5% и снизится до 7,5-8,5% в 2027 году. Такие данные содержатся в прогнозе по основным направлениям государственной денежно-кредитной политики на период до 2028 года. В июле ЦБ снизил ставку до 18%.

Регулятор отмечает, что в 2028 году ставка может опуститься до 7,5-8,5% — также при дезинфляционном сценарии. При этом в проинфляционном сценарии ожидается диапазон 14-16% в 2026 году, с последующим снижением до 10,5-11,5% в 2027 году и до 8,5-9,5% в 2028 году.

В более рисковом сценарии, по оценке ЦБ, ставка может повыситься до 16-18% в 2026 году и 18-22% в 2027 году, но снизиться до 10-11% в 2028-м.