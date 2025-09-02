Победители конкурса «Промышленность глазами детей» отправятся в «Орленок»

В Ярославле стартовал открытый творческий конкурс «Промышленность глазами детей», победители которого получат путевку во Всероссийский детский центр «Орленок». Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в Министерстве инвестиций и промышленности региона. Победитель в категории «Дети с ограниченными возможностями здоровья» получит путевку на двоих в оздоровительный центр «Кстово».

Конкурс стартовал в Ярославской области 1 сентября по инициативе Министерства инвестиций и промышленности региона при поддержке Торгово-промышленной палаты и Центра анимационного творчества «Перспектива».

«Мы хотим, чтобы для детей этот конкурс стал настоящим праздником. Это возможность показать свой талант широкой публике, получить признание и шанс побывать в легендарном месте, где рождаются мечты, дружба и яркие впечатления. Особенно важно, что вместе со всеми участвуют и ребята с ограниченными возможностями здоровья: для них конкурс тоже станет шагом к новым открытиям. Дети — наше будущее, и мы хотим подарить им радость и вдохновение. А может быть, именно здесь зародятся мечты о будущей профессии», — отметил министр инвестиций и промышленности Ярославской области Александр Ольхов.

Принять участие могут дети в возрасте от 8 до 16 лет. Конкурс проводится в трех номинациях:

• для участников 8–12 лет — рисунок или фотография;

• для участников 13–16 лет — рисунок или фотография;

• отдельная категория для детей с ограниченными возможностями здоровья (8–16 лет), где принимаются рисунки и творческие работы в свободной форме.

Заявки от образовательных организаций можно направить до 14 сентября на электронную почту ЦАТ «Перспектива». С 15 по 17 сентября необходимо предоставить оригиналы работ. Лучшие работы будут представлены на выставке в КЗЦ «Миллениум» в рамках Недели промышленности. Торжественная церемония награждения победителей состоится 3 октября. С правилами и порядком проведения конкурса можно ознакомиться на сайте неделяпромышленности.рф в разделе «Конкурсы и викторины».

Антон Голицын