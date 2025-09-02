Ярославская область получит 1,5 млрд на производство беспилотников

Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС) Ярославской области получит в 2026 году 1,5 млрд руб. из федерального бюджета на дальнейшее развитие. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Деньги будут выделены в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», ярославский НПЦ БАС победил в конкурсном отборе Минпромторга России.

В правительстве области рассказали, что одним из первых проектов НПЦ БАС станет организация серийного производства малоразмерных авиационных поршневых двигателей для АО «ОДК». Плановый объем выпуска — 5 тыс. единиц в год. По мнению властей, это позволит закрыть потребность России в двигателях данного класса для беспилотных систем.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что регион вошел в нацпрограмму по развитию отечественных беспилотных авиационных систем. В 2024 году ярославский НПЦ БАС приказом Минпромторга России был наделен статусом научно-производственного центра испытаний и компетенций в области развития беспилотных авиационных систем. Это дало возможность центру претендовать на федеральную субсидию. Исполнителями программы, кроме министерств, являются ЯрГУ им. Демидова, ЯГТУ, РГАТУ им. Соловьева, ЯГПУ им. Ушинского и другие учреждения высшего образования.

Алла Чижова