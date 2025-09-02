Путин и Си не обсуждали размещение китайских миротворцев на Украине

На переговорах в Китае президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не обсуждали идею размещения китайских миротворческих сил на Украине. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Вообще об этом не было разговора»,— сказал Юрий Ушаков в интервью «Первому каналу».

Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что российская сторона согласна на обеспечение гарантий безопасности Украины согласно плану, согласованному в Стамбуле весной 2022 года: с участием постоянных членов Совбеза ООН (включая саму Россию и Китай). FT сообщала, что идею размещения китайских миротворцев на Украине поддерживает и президент США Дональд Трамп. При этом украинская сторона против включения КНР в список гарантов безопасности.

