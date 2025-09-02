В Оренбурге 57,1% респондентов ответили, что поддержат «Единую Россию» на выборах в горсовет

Партия «Единая Россия» может получить больше половины голосов избирателей на сентябрьских выборах в городской совет Оренбурга. Это следует из результатов опроса (имеются в распоряжении «Ъ»), проведенного исследовательским центром Russian Field.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Исследование проводилось 23–24 августа этого года среди жителей Оренбурга, выборка — 1,2 тыс. респондентов, метод — опрос на улице. Погрешность составляет 2,8%. Респондентам задали вопрос: «Если бы выборы в горсовет Оренбурга проходили в ближайшее воскресенье, за какую из партий вы бы, скорее всего, проголосовали?»

Согласно данным чистого рейтинга (без учета затруднившихся ответить и не намеренных голосовать), «Единую Россию» поддержали 57,1% респондентов. В 2020 году партия «ЕР» набрала 45,43% голосов.

Второе место, по данным опроса, заняла ЛДПР (12,6%), которая пять лет назад была четвертой после КПРФ и «Справедливой России».

На третьем месте — КПРФ (12,1%), на четвертом — «Новые люди» (9,4%). Затем следуют «Справедливая Россия» (7,6%) и «Коммунисты России» (0,7%).

Выборы пройдут 14 сентября 2025 года. Депутаты Оренбургского городского совета избираются по смешанной системе: 20 депутатов — по одномандатным округам и еще 20 — в результате голосования за партийные списки по единому избирательному округу.

Сабрина Самедова