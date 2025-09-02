Президент Мексики отказалась подчиняться США

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила о готовности сотрудничать с США в борьбе с наркокартелями и решении миграционных вопросов. При этом, подчеркнула госпожа Шейнбаум, любые соглашения будут строиться на принципах взаимного уважения и без подчинения одной страны другой. Ее слова приводит издание Axios.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум

Фото: Henry Romero / Reuters

Фото: Henry Romero / Reuters

По словам мексиканского лидера, основой новых договоренностей между странами должны стать «общая ответственность, взаимное доверие, уважение суверенитета и территориальной целостности». Мексика будет независимой и не допустит посягательств на свою территорию, добавила Клаудия Шейнбаум.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что президент США Дональд Трамп тайно подписал директиву Пентагону о применении военной силы для борьбы с латиноамериканскими наркокартелями. Госпожа Шейнбаум, в свою очередь, заявила, что не допустит присутствия военнослужащих США на территории Мексики.