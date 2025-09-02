Мошенники начали обманывать россиян с помощью данных из Росреестра

Мошенники могут использовать информацию о недвижимости потенциальных жертв, чтобы выйти с ними на контакт. Получив данные, например, о квартире, злоумышленник может солгать о проведении поверки счетчиков. Сообщение может прийти и от любого другого сервиса — каршеринг, маркетплейс, супермаркет. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на эксперта Дениса Калемберга.

«Социальные инженеры при таргетированных атаках стали использовать информацию из Росреестра», — сказал собеседник агентства.

По его словам, связавшись с жертвой, мошенники вынуждают владельца недвижимости продиктовать код из СМС — якобы для подтверждения работ. Однако «единственная цель отправки кода — напугать потенциальную жертву», чтобы человек подумал, что «действительно сообщил важный код мошенникам». Затем приходит СМС якобы о входе на «Госуслуги» либо гражданина просят позвонить по указанному номеру телефона. Далее жертву переводят на «специалиста по мошенничеству», который пытается уговорить перевести деньги на «безопасный счет» или скачать вредоносное ПО.