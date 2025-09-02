Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мошенники начали обманывать россиян с помощью данных из Росреестра

Мошенники могут использовать информацию о недвижимости потенциальных жертв, чтобы выйти с ними на контакт. Получив данные, например, о квартире, злоумышленник может солгать о проведении поверки счетчиков. Сообщение может прийти и от любого другого сервиса — каршеринг, маркетплейс, супермаркет. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на эксперта Дениса Калемберга.

«Социальные инженеры при таргетированных атаках стали использовать информацию из Росреестра», — сказал собеседник агентства.

По его словам, связавшись с жертвой, мошенники вынуждают владельца недвижимости продиктовать код из СМС — якобы для подтверждения работ. Однако «единственная цель отправки кода — напугать потенциальную жертву», чтобы человек подумал, что «действительно сообщил важный код мошенникам». Затем приходит СМС якобы о входе на «Госуслуги» либо гражданина просят позвонить по указанному номеру телефона. Далее жертву переводят на «специалиста по мошенничеству», который пытается уговорить перевести деньги на «безопасный счет» или скачать вредоносное ПО.

Новости компаний Все