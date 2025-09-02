Названы причины пожара с тремя погибшими в доме под Тольятти

Аварийный режим работы электропроводки стал причиной пожара в дачном доме в селе Ермаково Ставропольского района. Об этом сообщили сегодня в ГУ МЧС по Самарской области.

Пожар, в результате которого погибли 43-летний мужчина, 37-летняя женщина и ребенок, произошел в ночь с 29 на 30 августа. Возгорание на площади 80 кв. м было ликвидировано прибывшими пожарными подразделениями. Дом выгорел полностью.

Следственным отделом по Жигулевску было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

«Неисправная проводка — одна из частых причин пожаров. Перегрев, короткое замыкание, искрение — все это может привести к трагическим последствиям»,— прокомментировали результаты расследования в МЧС.

Алексей Алексеев