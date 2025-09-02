В Москве появились новые киоски с книгами, газетами и мороженым

Новый формат продажи прессы и книг — медиакиоски — появился в Москве, сообщила столичная мэрия. Сейчас в городе в экспериментальном режиме работают два таких киоска — на улице Красная Пресня и на Шаболовке. В будущем власти города планируют установить еще несколько киосков в местах «с высоким трафиком».

Медиакиоск представляет собой павильон, где жители могут купить книги, газеты и журналы в офлайн и онлайн режиме. В киоске москвичи смогут также купить сувениры, напитки, снеки, мороженое, получить онлайн-заказ, зарядить телефон, выпить кофе.

Книжный ассортимент павильонов специально подбирается экспертами и рекомендуется покупателям по рубрикам — хиты продаж, классика, издания о Москве, развивающие книги для детей и подростков.

Руководитель департамента СМИ и рекламы Москвы Иван Шубин отмечает, что установка медиакиосков это попытка властей «сохранить привычку и культуру чтения», сделать покупку прессы и книг в городе доступной.

Полина Мотызлевская