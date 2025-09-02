Задолженность потребителей перед БашРТС составляет 7,5 млрд рублей

Дебиторская задолженность ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» (БашРТС, входит в «Интер РАО») составляет 7,5 млрд руб., рассказал директор компании Максим Петров на круглом столе «ЖКХ в Башкирии», организованном телеканалом «РБК Уфа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

На юридических лиц, заявил господин Петров, приходится около 3,3 млрд руб. задолженности за поставку тепловой энергии и горячей воды, около половины — на потребителей. Среди организаций основными должниками, по словам директора БашРТС, являются управляющие компании.

ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» зарегистрировано в 2005 году в Уфе, главным учредителем компании является ООО «Башкирская генерирующая компания» (входит в «Интер РАО»). Организация обеспечивает теплом и горячей водой около 8 тыс. жилых домов в восьми городах Башкирии, в том числе Уфе. В 2024 году выручка БашРТС составила 19,7 млрд руб., чистая прибыль — 981,8 млн руб.

Идэль Гумеров