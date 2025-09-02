В Оренбуржье завершили расследование дела об обрушении крыши в «Красногвардейской гимназии»

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего директора МБОУ «Красногвардейская гимназия». Она обвиняется по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшее причинение особо крупного ущерба). Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемая с октября 2020 года по февраль 2024 года не организовала работы по проведению обследования технического состояния строительных конструкций крыши спортивного зала гимназии. Также не были организованы работы по очистке снежного покрова с крыши гимназии. В феврале прошлого года в спортивном зале обрушилась крыша.

Оренбургской области был причинен ущерб на сумму более 9 млн руб., а также нарушен образовательный процесс. Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд Оренбургской области д

Руфия Кутляева