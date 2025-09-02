Реновацией 3,8 га возле экстрим-парка займется группа ПМД

На электронной площадке «Сбербанк-АСТ» завершились торги на право комплексного развития территории в районе экстрим-парка в Перми. Как указано в сервисе, сейчас идет этап подведения итогов аукциона. Начальная цена права на реновацию земли, ограниченной улицами Екатерининской, Плеханова, железной дорогой и экстрим-парком, составляла 21,8 млн руб. К участию в торгах не допустили компанию-девелопера «Орсо групп» — ООО СЗ «Орсо групп». В «Орсо Групп» «Ъ-Прикамье» пояснили, что заявка компании была отклонена из-за несвоевременного оформления спарки об отсутствие судимости. По данным «Ъ-Прикамье», победителем аукциона стала структура застройщика ПМД с ценовым предложением 224 млн руб., что больше стартовой цены лота более чем в десять раз.

Аукцион по площадке в районе экстрим-парка объявили в начале августа. Согласно проекту договора КРТ, завершить реновацию территории надо в течение десяти лет. Там необходимо снести почти 600 гаражных боксов. Возле экстрим-парка надо возвести многоэтажные и среднеэтажные жилые дома высотой 25 и 8 этажей, площадью не более 51,7 тыс. кв. м. В обязанности девелопера войдет благоустройство территории, строительство автостоянки, капремонт Грузинской улицы, включая перекресток с улицей Плеханова, возведение выезда с территории КРТ на Екатерининскую и внутриквартальных проездов.

Как ранее сообщали собеседники в строительной отрасли, возможность участия в пермском аукционе на право комплексного развития территории (КРТ) возле экстрим-парка рассматривали и федеральные девелоперы, ранее не работавшие на местном строительном рынке. Участием в торгах заинтересовалась крупная столичная группа «Садовое кольцо». Компанию-спецзастройщика «Экстрим-парк» в Перми учредил также свердловский оператор термальных комплексов Baden Family, планирующий аналогичный проект в Прикамье.