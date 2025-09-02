Умерла грузинская певица Манана Менабде

Грузинская актриса и музыкант Манана Менабде умерла в возрасте 76 лет. Об этом сообщила в соцсетях ее племянница Гано Мелитаури. По ее словам, причиной смерти певицы стала продолжительная болезнь.

Грузинская актриса и музыкант Манана Менабде

Фото: Соловьев / РИА Новости Грузинская актриса и музыкант Манана Менабде

Фото: Соловьев / РИА Новости

«Моя черная жемчужина потерпела поражение в неравной битве, но это была самая достойная схватка со смертью, которую я когда-либо видела. Огромное спасибо всем, кто был рядом с нами эти пять месяцев»,— написала госпожа Мелитаури.

Манана Менабде родилась в Тбилиси в 1948 году. Она окончила Российский институт театрального искусства (ГИТИС). В 80-е годы жила в Москве, выступала в Театре импровизации. В начале 1990-х эмигрировала в Германию.

В своей музыке сочетала грузинский фольклор и джаз. Композиция ее авторства впервые прозвучала в фильме режиссера Ланы Гогоберидзе «День длиннее ночи», выигравшем приз зрительских симпатий на Каннском кинофестивале в 1982 году. Последний концерт Мананы Менабде состоялся в Тбилиси в 2024 году.